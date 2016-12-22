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«Покусавший» членов УИК кандидат в мундепы рассказал о причине скандала
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«Покусавший» членов УИК кандидат в мундепы рассказал о причине скандала
Политика, 16:36
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«Покусавший» членов УИК кандидат в мундепы рассказал о причине скандала

Зарегистрированный от «Яблока» кандидат в депутаты в Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово Владимир Егоров рассказал РБК о причинах скандальной истории на участке 2559. Ранее глава Мосгоризбиркома рассказал, что Егоров якобы покусал членов УИК, из-за чего его силой выдворили с участка.

По словам «Яблочника», он пытался пресечь на участке фальсификации, связанные с тем, что отдельные члены УИК выписывали в специальные листы порядковые номера проголосовавших по списку избирателей. Как объяснил Егоров, эта технология нужна для контроля голосования сторонников власти, в первую очередь работников бюджетной сферы.

Из-за скандала с инструктажем по применению этой технологии ранее мэр Москвы Сергей Собянин уволил руководство управы-Новопеределкино. 

Как проходит единый день голосования. Онлайн-трансляция
Политика

«Выписка таких данных об избирателях нарушает тайну голосования. Я заметил у двух членах комиссии списки с номерами проголосовавших избирателей. Я сфотографировал один лист, попросил подойти полицейского. Когда стал фотографировать второй лист, член комиссии попытался вырвать у меня лист и порвал его. Я попросил вызвать оперативно-следственную группу для пресечения фальсификаций. Но другой член комиссии попытался у меня выхватить лист со списком проголосовавших, я ухватил ее за руку, а она пожаловалась, что я ее якобы покусал», - рассказал РБК Егоров.

По словам кандидата, полиция больше трех часов отказывалась приезжать на место, а сотрудники органов на месте отказывались составить протокол о нарушении. Егоров сообщил о нарушении в движение «Голос», горячую линию «Яблока» и Мосгоризбиркома. По его словам, на участке 2561 он стал очевидцем той же схемы, он также вызвал полицию, однако оперативно-следственная группа не приехала. По жалобе Егорова на этом участке порвали листы с номерами избирателей.

Теги: Москва , Выборы , УИК
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