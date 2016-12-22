Во Франции на вокзале застрелили четырех человек
Общество, 16:27
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Во Франции на вокзале застрелили четырех человек
На севере Франции неизвестные застрелили четырех человек. Среди погибших — двое детей, сообщает Le Parisien.
По данным издания, инцидент произошел на железнодорожной станции в департаменте Уаз в 11:30 утра по местному времени. Жертвами нападения стали двое детей и женщина, личность четвертой жертвы устанавливается. Как сообщает Le Parisien, четвертый человек — друг семьи, которого провожали на вокзал. По информации CourrierPicard, женщину и детей убил глава семьи, который затем покончил с собой.
Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы.
Место происшествия оцеплено, по периметру места происшествия стоят вооруженные жандармы. Над территорией станции кружит вертолет.