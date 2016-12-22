Кандидат в мундепы заявила о причиненных полицией травмах при задержании

Кандидат Партии Роста в районе Отрадное Галина Калинина заявила РБК, что полиция нанесла ей травмы при задержании накануне выборов. По ее словам, в момент задержания она находилась в подъезде дома №40 по Алтуфьевскому шоссе, где приглашала жителей стать членами избирательной комиссии с правом совещательного голоса от кандидата.



«Полиция, представители молодежного парламента и замглавы районной управы сказали, что я совершила правонарушение и меня срочно надо доставить в ОМВД», - рассказала Калинина.

Видео: ПАРТИЯ РОСТА / YouTube

По словам кандидата, «команду принудительно доставить» ее в ОМВД дал полицейским заместитель главы управы района Отрадное Андрей Болнокин. Она отметила, что травмы головы ей были нанесены в полицейском автомобиле.

«В полиции мне ничего предъявлено не было. С меня взяли объяснение и обязательство о явке в полицию. Я попросила предоставить мне копию протокола о доставлении в ОМВД. Мне эту копию не вручили. Я написала заявление в полицию о том, что меня избили», - сообщила она.



После того, как Калинину отпустили, она обратилась за помощью к медикам. В ГКБ №20 ей был поставлен диагноз «Черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга легкой степени, ушибы головы и шейного отдела позвоночника». В больнице РБК сообщили, что Калинина отказалась от госпитализации.



В управе района отрадное РБК заявили, что Андрей Болнокин находится на рабочем месте, однако на момент публикации он не отвечал на звонки РБК. В ОМВД России по району Отрадное отказались от комментариев. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что данными по этому инциденту «не располагают».