Мосгоризбирком назвал провокацией видео с замглавой в Ново-Переделкино

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что появившееся видео, где уволенный замглавы управы Ново-Переделкино Светлана Антонова говорит с членами районных избирательных комиссией о фальсификации выборов, является провокацией. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

«Я считаю, что это спланированная провокация, если бы законопослушный человек это увидел, первым делом он пошел бы в полицию», — сказал Горбунов. Он выдвинул предположение, что ролик был смонтирован. По мнению главы Мосгоризбиркома, видео было специально сделано, чтобы создать « такой фон» и спровоцировать отмену выборов. Горбунов рассказал, что к нему обратились некоторые организации, которые предлагали отметить выборы в Ново-Переделкино. Глава Мосгоризбиркома напомнил, что все главы избирательных комиссией района и его главы были отстранены от должности.

В субботу, 9 сентября, сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы района Ново-Переделкино Юрия Носенко и его заместителя, какого именно не уточнялось, и всех председателей участковых избирательных комиссий.

Как написал столичный градоночальник в своем Twitter, глава района и его заместитель были уволены «за грубейшие нарушения».

Собянин также сообщил, что соответствующие документы будут переданы в понедельник, 11 сентября, в прокуратуру.Комментируя увольнение председателей районных избирательных комиссий, мэр написал, что московские власти «стараются» провести «честные выборы, но не всем это нравится».

В пятницу, 8 сентября, на YouTube появилось видео, на котором замглавы управы Ново-Переделкино Светлана Антонова разговаривала с представителями участковых избирательных комиссий о том, как надо делать подтасовки на предстоящих в Москве, 10 сентября, выборах. Также она передавала конверт, который она назвала «вознаграждением» и «авансом». Видео опубликовал пользователь под ником «Светлана Антонова». Сама Антонова в интервью «Медузе» заявила, что на видео присутствует она, но назвала его не соответствующим действительности, «жуткой клеветой» и «нарезкой».