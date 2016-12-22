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Берлин предложил провести переговоры с Пхеньяном по «иранской» модели
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Берлин предложил провести переговоры с Пхеньяном по «иранской» модели
Политика, 07:32
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Берлин предложил провести переговоры с Пхеньяном по «иранской» модели

Германия может быть вовлечена в переговоры по ядерной программе КНДР по образцу договоренностей с Ираном, сообщает Reuters.

Немецкий канцлер упомянула переговоры по иранской ядерной программе, которые увенчались «ядерной сделкой» в 2015 году. В них принимала участие и Германия. Меркель отметила, что «иранский формат» может положить конец конфликту с Северной Кореей». «Если наше участие [в переговорах с КНДР] будет желанным, я немедленно скажу «да», — сказала она.

Меркель подчеркнула, что конфликт на Корейском полуострове имеет только дипломатическое решение. «Новая гонка вооружений в регионе не являться чьим-либо интересом», — добавила она.

Канцлер заметила, что Европа должна объединиться в попытках дипломатического решения корейской проблемы и «сделать все возможное в рамках санкций».

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородной бомбы.О создании заряда подобной мощности она заявила днем ранее. Термоядерный взрыв спровоцировал подземные толчки магнитудой около 6. Их зафиксировали сейсмостанции США, России, Китая, Южной Кореи и Японии. Китай осудил испытания, США, Франция и Германия выступили с инициативой ужесточить экономические санкции против КНДР Президент США Дональд Трамп заявил о «принципиальном» согласии на «многомиллиардные» поставки вооружений Южной Корее, а также отметил готовность использовать ядерное оружие против КНДР. Россия заняла сдержанную позицию по отношению к северокорейским ядерным испытаниям.

Теги: Германия , переговоры , ядерная программа , КНДР
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