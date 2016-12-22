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В «Сколково» прокомментировали требование переезда стартапов в Москву
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В «Сколково» прокомментировали требование переезда стартапов в Москву
Общество, 21:54
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В «Сколково» прокомментировали требование переезда стартапов в Москву

Фонд «Сколково» в августе начал готовить инициативу законопроекта, который вернет стартапам из регионов право становится резидентами «Сколково» без требования переезда в Москву. На это требование накануне, 8 сентября, президенту России Владимиру Путину пожаловался врио губернатора Пермского края Максим Решетников. О подготовке такой инициативы РБК сообщил председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

«В начале августа фонд «Сколково» вышел с инициативой <...> вернуть компаниям из регионов право становиться резидентами «Сколково» без переезда в Москву. Это позволит местным технологическим предпринимателям пользоваться всем набором услуг и сервисов «Сколково», а также даст возможность получать налоговые, таможенные льготы», — ответил Дроздов.

Он добавил, что сейчас «Сколково» ведет «большую работу» с регионами по поддержке предпринимательства, в том числе фонд, по словам Дроздова, знакомит местные компании с инвесторами и помогает привлечь венчурное финансирование.

В пятницу, 8 сентября, врио губернатора Пермского края Максим Решетников попросил президента Владимира Путина отменить новый законопроект, позволяющий получать «сколковские льготы» только тем компаниям, которые физически присутствуют в «Сколково», передавала газета «Ведомости». По словам Решетникова, для того чтобы получить льготы, компаниям придется переезжать в Москву.

Путин в ответ на жалобу заявил, что требование о переезде в «Сколково» «правильная идея». «Идея была, наверное, правильная — сконцентрировать все в одном месте. Но если здесь такое развитие [у компании], то зачем заставлять перетаскивать [вещи в «Сколково»], а персонал куда деть?» — сказал Путин.

Теги: Москва , «Сколково»
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