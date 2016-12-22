СК разработает концепцию по предупреждению ятрогенных преступлений

Следственный комитет и Санкт-Петербургский государственный университет разработают концепцию по предотвращению ятрогенных преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Разработка будет проводиться в рамках соглашения о сотрудничестве, которое было подписано на встрече председателя СК Александра Бастрыкина с ректором Санкт-Петербургского государственного университета Николаем Кропачевым.

Как отмечается в сообщении, в рамках совместной деятельности Санкт-Петербургского государственного университета и Следственного комитета будет осуществляться подготовка высококвалифицированных специалистов, совместные исследования и научная работа по вопросам деятельности СК, проведение семинаров и конференций.

В конце встречи Бастрыкин вручил Кропачеву и сотрудникам Санкт-Петербургского государственного университета ведомственные медали СК России «За содействие». Председатель СК отметил, что сегодняшняя встреча — «это не просто одно из многочисленных мероприятий», а «важный этап» в развитии взаимодействия ведомства и вуза. «К сегодняшнему значимому событию мы подошли последовательно и целенаправленно», — сказал Бастрыкин. Он отметил, что СК наращивает и укрепляет деловые связи «с многочисленными образовательными организациями».