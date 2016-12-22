Путин открыл парк «Зарядье» в Москве

Президент России Владимир Путин открыл в Москве новый парк «Зарядье», построенный на месте гостиницы «Россия». Об этом сообщает корреспондент агентства «Москва».



В церемонии открытия принял участие столичный мэр Сергей Собянин.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Москвы, в выходные, 9 и 10 сентября, парк «Зарядье» можно будет посетить только по приглашениям. Свободный вход в него будет открыт с 11 сентября.

Гостиница «Россия» была целиком демонтирована в марте 2015 года. Пространство парка «Зарядье» разделено на четыре ландшафтных зоны, а именно смешанный лес, северный ландшафт, степь и заливные луга, сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. Общая площадь парка составила 10,2 Га, он стал первым за последние 70 лет, который появится в историческом центре столицы.

О том, что парк 9 сентября откроет Путин, сообщали источники РБК 6 сентября. Построить парк на месте снесенной гостиницы «Россия» предложил российский лидер в январе 2012 года. Архитектурную концепцию разрабатывал международный консорциум во главе с нью-йоркским бюро Diller Scofidio + Renfro.

Как сообщала газета «Коммерсантъ» в 2015 году, итоговая стоимость парка может составить 27 млрд руб. В мэрии заявили, что общие расходы составят 13 млрд руб., передавало агентство «Москва».