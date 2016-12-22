Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,80 57,41 EUR Нал. 69,51 68,88 USD Бирж. 57,37 +0,47 EUR Бирж. 69,03 +0,61 USD ЦБ. 57,00 -0,14 EUR ЦБ. 68,69 +0,45 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2032,75 +1,12% РТС 1119,61 +0,80% Brent 53,75 -1,38% DJIA 21797,79 +0,06% Nasdaq 6360,19 -0,59% FTSE 7377,60 -0,26%
Путин открыл парк «Зарядье» в Москве
Лента новостей
Илон Маск показал первую фотографию нового скафандра SpaceX в полный рост 14:33, Технологии и медиа Путин открыл парк «Зарядье» в Москве 14:15, Политика Путин назвал благоустройство Москвы «хлопотным делом» 13:48, Политика Власти назвали возможные причины столкновения поезда и грузовика в Югре 13:30, Общество Конструктор рассказал об испытании БМПТ «Терминатор» в боях в Сирии 13:28, Политика Трех российских гандболисток поймали на допинге после чемпионата Европы 13:03, Спорт В Сети появилось видео взрыва автомобиля в центре Киева 12:56, Общество Украина передала в ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе 12:43, Политика Топ-одиночество: зачем предприниматели вступают в бизнес-клубы 12:27, Свое дело Страны Балтии попросили не называть их «бывшими советскими республиками» 12:06, Политика СБУ запретила рэперу Басте въезд на Украину 12:05, Политика В Сети появилось видео из столкнувшегося с грузовиком поезда в Югре 11:38, Общество Росприроднадзор возбудил дело по факту выбросов сероводорода в Москве 11:33, Общество Слуцкий извинился перед фанатами после крупнейшего поражения в карьере 11:23, Спорт СМИ узнали о встрече Саакашвили и Коломойского в Женеве 11:11, Политика СМИ сообщили о предстоящей встрече Рябкова и Шэннона в Финляндии 11:08, Политика МВД предложило ужесточить наказание за подделку паспортов и удостоверений 10:59, Общество Чемпион России по фигурному катанию объявил о завершении карьеры 10:40, Спорт СМИ сообщили о пострадавшей при взрыве автомобиля в Киеве модели Dior 10:33, Общество В Югре с ехавшим в Адлер поездом на переезде столкнулся «КамАЗ» 10:18, Общество Семья Тельмана Исмаилова вышла из алкогольного бизнеса 10:00, Бизнес В Минобороны ответили на заявления Германии об учениях «Запад-2017» 09:55, Политика О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 09:54, Партнерский материал Для Тимченко и Траволты: цены на бизнес-джеты на выставке Jet Expo 2017 09:52, Фотогалерея  ФБР заподозрила Uber в подкупе водителей конкурента Lyft 09:31, Бизнес Пассажирский самолет экстренно сел в Екатеринбурге 09:12, Общество Арам Габрелянов стал владельцем клуба «Арарат» и раскрыл имена инвесторов 09:00, Общество Госдеп США одобрил возможную продажу военных самолетов Бахрейну 08:39, Политика
Путин открыл парк «Зарядье» в Москве
Политика, 14:15
0
Путин открыл парк «Зарядье» в Москве

Президент России Владимир Путин открыл в Москве новый парк «Зарядье», построенный на месте гостиницы «Россия». Об этом сообщает корреспондент агентства «Москва».

В церемонии открытия принял участие столичный мэр Сергей Собянин.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Москвы, в выходные, 9 и 10 сентября, парк «Зарядье» можно будет посетить только по приглашениям. Свободный вход в него будет открыт с 11 сентября.

Гостиница «Россия» была целиком демонтирована в марте 2015 года. Пространство парка «Зарядье» разделено на четыре ландшафтных зоны, а именно смешанный лес, северный ландшафт, степь и заливные луга, сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. Общая площадь парка составила 10,2 Га, он стал первым за последние 70 лет, который появится в историческом центре столицы.

О том, что парк 9 сентября откроет Путин, сообщали источники РБК 6 сентября. Построить парк на месте снесенной гостиницы «Россия» предложил российский лидер в январе 2012 года. Архитектурную концепцию разрабатывал международный консорциум во главе с нью-йоркским бюро Diller Scofidio + Renfro.

Как сообщала газета «Коммерсантъ» в 2015 году, итоговая стоимость парка может составить 27 млрд руб. В мэрии заявили, что общие расходы составят 13 млрд руб., передавало агентство «Москва».

Теги: Москва , Владимир Путин , парк «Зарядье»
Главное
Страны Балтии попросили не называть их «бывшими советскими республиками» Политика
Материалы по теме
Путин назвал благоустройство Москвы «хлопотным делом» Политика
На День Москвы Путин откроет парк «Зарядье» Политика
Археологи нашли в парке «Зарядье» топоры Бронзового века Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку