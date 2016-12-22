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Ураган «Ирма» усилился до максимальной категории мощности
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Ураган «Ирма» усилился до максимальной категории мощности
Общество, 08:01
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Ураган «Ирма» усилился до максимальной категории мощности

Ураган «Ирма» усилился до последней, пятой категории мощности. Об этом сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США.

По данным центра, скорость ветра достигает 257 км/ч.

По следам «Ирмы»: последствия урагана в Карибском бассейне Еще 5 фото
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Ураган «Ирма» обрушился на острова Карибского бассейна 7 сентября. В результате урагана на острове Сен-Мартен и Сен-Бартелеми погибли десять человек, было разрушено 95% инфраструктуры. Порывы ветра достигали 300 км/ч.

По данным Центра по чрезвычайным ситуациям и технологиям снижения рисков при немецком Технологическом институте Карлсруэ, ущерб от урагана «Ирма» составил $10 млрд.

Из-за урагана «Ирма» всех российских туристов эвакуировали с курортных островов Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария возле северного побережья Кубы

Президент США Дональд Трамп заявил, что ураган «Ирма» может стать одним из самых разрушительных в истории. Глава государства призвал жителей, которые могут находиться в зоне стихийного бедствия, выполнять указания сотрудников правоохранительных органов и местных властей.

Теги: ураган , «Ирма»
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