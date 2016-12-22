Астрономы зафиксировали очередную вспышку на Солнце

Вспышка мощностью M8.1 была зафиксирована Обсерваторией солнечной динамики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте NASA.

Это уже шестая серьезная вспышка на Солнце с начала недели. Мощность этой вспышки в десять раз меньше произошедшей 6 сентября.

Тогда вспышке присвоили максимальный балл — X9.3 из 10 возможных. Ее также назвали мощнейшей за последние 12 лет. По данным специалистов из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН), скорость выброшенного светилом облака плазмы оказалась в полтора паза выше, чем ожидалось. В связи с этим удар по Земле также оказался мощнее, чем предполагалось ранее.

Видео: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН

Ведущий научный сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров рассказал РБК о том, что вспышки на Солцне происходят из-за того, что светило неравномерно выделяет энергию, в результате чего его магнитное поле препятствует ее выбросу. Впоследствии магнитное поле прорывается, а энергия обрушивается на Землю. По его словам, вспышки влияют на нервную систему человека, работу транспорта и погоду.

«Происходят экстраординарные события, пожары, наводнения, самолеты падают. Подлодки «Курск», «Комсомолец» тонули после таких вспышек», — отметил он.