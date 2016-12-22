Роскомнадзор заблокировал 5 нарушавших авторские права пиратских ресурсов

Роскомнадзор выполнил решения Мосгорсуда и заблокировал пять пиратских интернет-ресурсов, которые распространяли контент с нарушением авторских прав. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскомнадзора.

В сообщении указывается, что решение было принято после получения заявления от правообладателей ЗАО «С.Б.А. МЬЮЗИК ПАБЛИШИНГ» и Warner Bros. Entertainment Inc. В Роскомнадзоре не уточнили названия ресурсов, однако отметили, что посещаемость блокируемых сайтов составляла от 254 тыс. до 18.5 млн пользователей в месяц.

В конце июля стало известно о том, что за пять лет Роскомнадзор заблокировал 275 тыс. интернет-ресурсов, внесенных в реестр запрещенных сайтов. Из них 97 тыс. были заблокированы по решениям суда о признании информации запрещенной к распространению на территории России.

В начале июля президент Владимир Путин подписал закон о блокировке «зеркал» (копий) пиратских ресурсов, которые размещались на других адресах в интернете. Закон вступит в силу с 1 октября 2017 года. В законе указывается, что «зеркало» запрещенного ресурса — это интернет-страница, которая «сходна» с заблокированным сайтом до «степени смешения».