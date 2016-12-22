Трамп назвал ураган «Ирма» одним из самых разрушительных в истории

Президент США Дональд Трамп назвал приближающийся к южным американским штатам ураган «Ирма» одним из самых разрушительных в истории. Об этом американский лидер заявил в видеообращении, опубликованном в Twitter.

«Этот шторм обладает исторической разрушительной мощью», — заявил Трамп. «В то время как ураган «Ирма» приближается, моя администрация работает тесно со своими коллегами на местах и в штатах, чтобы помочь сохранить жизни и защитить семьи и помочь нуждающимся», — добавил президент. Он призвал граждан, которые окажутся в зоне стихийного бедствия, выполнять рекомендации представителей власти и правоохранительных органов.

«Нет ничего важнее, чем безопасность нашего народа. Мы делаем всё возможное, чтобы помочь в подготовке к стихийному бедствию. И когда придет время, мы починим, восстановим и перестроим всё вместе как американцы. Во времена, такие как сейчас, мы видим силу американского духа и мы видим доброту и мужество наших людей», — добавил президент.

«Ураган «Ирма» обладает эпическим потенциалом, возможно, самым большим, который мы когда-либо видели. Берегите себя и уходите с его дороги, если это возможно», — написал Трамп в своем Twitter.

Видео: РБК

По данным американский метеорологов, ураган «Ирма» обрушится на США в ближайшие выходные. Ему была присвоена высшая, пятая категория. В штате Флорида и Пуэрто-Рико был объявлен режим ЧС.

Ураган «Ирма» обрушился в четверг, 7 сентября, на французские острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, которые находятся в Карибском бассейне. Его жертвами стали десять человек, 25 пострадали. На острове Сен-Мартен стихия разрушила 95% построек. Порывы ветра достигали 300 км/ч. В четверг, 7 сентября, сенат США одобрил выделение $15 млрд на восстановление южных штатов.

