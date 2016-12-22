Путин призвал перейти на российское ПО из-за угроз нацбезопасности

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости перехода российских IT-компаний на отечественное программное обеспечение, так как государство не сможет использовать их продукты из-за рисков безопасности. Об этом российский лидер заявил в Перми во время встречи с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края, передает «РИА Новости».

В рамках беседы поднимался вопрос об объеме отечественного программного обеспечения. Путин оказался недоволен названными цифрами и отметил, что необходимо «подтаскивать» программистов. Он отметил, что «есть вещи критически важные для государства» и для отдельных отраслей и регионов. Российский лидер назвал последствия для IT-компаний, если они будут «таскать железо» и программное обеспечение. «В каких-то сферах государство вам неизбежно скажет: знаешь, мы не можем это взять, потому что где-нибудь там кнопку нажмут — и всё у нас отключится», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что нельзя предлагать железо IBM, а ПО — «из-за «бугра». Он добавил, что некоторую продукцию государство не может взять из-за связанных с ним рисков, а не из-за желания «создать проблему». Путин отменил, что это касается не только военной сферы, но и энергоснабжения.

В пятницу, 8 сентября, во время поездки в Пермь российский лидер посетил предприятие «Эр-Телеком Холдинг». Там он пожал руку роботу и оценил скорость интернета в 250 Мбит/с. Также президента ознакомили с ПО пермских разработчиков, которые предлагали программы по анализу госзакупок и блокчейн для организации тендеров.

В конце августа начальник главного управления развития информационных и телекоммуникационных технологий Минобороны Максим Бец заявил, что российские военные «полностью избавились» от импортозависимости в IT-сфере. В начале мая Путин предложил рекомендовать госкомпаниям закупать отечественное ПО. По его словам, российские программисты смогут обеспечить программами компании.