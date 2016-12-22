Прокуратура утвердила обвинение двум членам банды Басаева

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух членов банды террориста Шамиля Басаева, сообщается на сайте ведомства.



Двух уроженцев Карачаево-Черкесской Республики обвиняют в участии в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и в посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК РФ).



Как полагает следствие, в 1999 году обвиняемые вступили в банду «Карачаевский джамаат». Эта банда принимала участие в нападении на российских военнослужащих, совершенном под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни. В результате нападения погибли 15 военных, 28 получили ранения.



Обвиняемые в настоящее время находятся под стражей, отметили в прокуратуре. Уголовное дело было направлено в Верховный суд Чеченской Республики.

В отношении остальных членов банды, объявленных в розыск, расследование продолжается, уточнили в Генпрокуратуре.

В конце июля издание «Кавказский узел» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало о задержании в Грозном бывшего члена банды Басаева, которая в 1995 году захватила заложников в Центральной городской больнице Буденновска. По словам собеседника издания, подозреваемый дал показания, которые подтверждают его причастность к захвату больницы. В пресс-службе МВД по Чеченской Республике тогда заявили РБК, что не располагают информацией о задержании бывшего члена банды Басаева.