«Аэрофлот» отменил рейсы в Майами и Гавану из-за урагана «Ирма»

Авиакомпания «Аэрофлот» из-за урагана «Ирма» отменила четыре рейса, которые должны были следовать из Москвы в Майами и Гавану и обратно. Об этом сообщается на сайте «Аэрофлота».

«В связи с приближающимся ураганом «Ирма» к американскому штату Флорида и Кубе «Аэрофлот» отменяет» четыре рейса 9 сентября, говорится в сообщении. В компании отметили, что пассажиры этих рейсов смогут вылететь рейсами днем ранее или после возобновления полетов, а также рейсами по другим маршрутам. Кроме того, при желании пассажиры могут вернуть билеты без штрафных санкций, добавили в «Аэрофлоте».

По информации метеорологов, «Ирма» обрушится на южные штаты в ближайшие выходные. Урагану присвоили наивысшую, пятую категорию. Во Флориде и Пуэрто-Рико объявлен режим ЧС.

Ураган «Ирма» уже обрушился 7 сентября на острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен в Карибском бассейне, которые входят в состав Франции. В результате стихии погибли десять человек, еще 25 пострадали. Еще почти 1,5 тыс. жителей остались без крова, «Ирма» разрушила 95% построек на Сен-Мартен.

Кроме того, в 17 провинциях Доминиканской Республики была объявлена эвакуация местных жителей и туристов.