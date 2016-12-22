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Лауреаты Нобелевской премии мира выступили с критикой властей Мьянмы
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Лауреаты Нобелевской премии мира выступили с критикой властей Мьянмы
Политика, 14:46
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Лауреаты Нобелевской премии мира выступили с критикой властей Мьянмы

Лауреаты Нобелевской премии мира — пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай и бывший южноафриканский епископ Десмонд Туту осудили политику властей Мьянмы в отношении мусульман-рохинджа.

Как сообщает Reuters, Десмонд Туту в открытом письме к государственному советнику Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая также была лауреатом Нобелевской премии мира в 1991 году, призвал помочь рохинджа покинуть страну.

«Я теперь стар, дряхл и официально ушел в отставку, но я нарушил клятву молчания и невмешательства в политические дела, из-за глубокой печали в связи с тяжелым положением мусульманского меньшинства в вашей стране, рохинджа», — написал Туту. Он призвал Су Чжи выступить за справедливость и права человека. «Мы просим вас вмешаться», — заявил бывший епископ.

«Если политическая цена вашего восхождения на высшую должность — ваше молчание, то она, безусловно, слишком высока», — отметил Туту.

На своей странице в Twitter Малала Юсуфзай призвала остановить насилие против рохинджа. «Мы видим фотографии маленьких детей, которых убивают сотрудники безопасности Мьянмы», — написала она. Правозащитница также выступила за то, чтобы мусульманам было дано гражданство Мьянмы. «Другие страны, в том числе и моя (Пакистан. — РБК), должны последовать примеру Бангладеша и дать еду, убежище и образование семьям-рохинджа, которые уходят от насилия», — написала она.

«На протяжении нескольких лет я осуждала печальное и постыдное обращение. Я жду, что лауреат Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи сделает также. Мир ждет и мусульмане-рохинджа ждут», — заявила Юсуфзай.

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Политика

Этнический конфликт в западном штате Мьянмы — Ракхайн между буддистами-араканцами и мусульманами-рохинджа, продолжается не менее 70 лет. Обострение противостояния произошло 25 августа, когда повстанцы-мусульмане атаковали 30 блокпостов полиции. По данным властей, атаку совершила «Араканскуая армия спасения рохинджа», которая считается в Мьянме террористической.

В ответ на нападение правительственные войска провели операцию в Ракхайне против боевиков. По данным местных властей, в результате погибли более 400 человек, большинством из которых были рохинджа. По данным ООН, с 25 августа в Бангладеш бежали около 60 тыс. человек, которые спасались от правительства Мьянмы. В среду, 6 августа, Reuters со ссылкой на свои источники сообщал, что граница между Мьянмой и Бангладеш была заминирована со стороны Мьянмы.

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Теги: мусульмане , Мьянма , Нобелевская премия мира , рохинджа
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