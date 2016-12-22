Росстандарт начал разрабатывать новый ГОСТ для автомобильных номеров

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) уведомило о разработке проекта национального стандарта автомобильных номеров. Он пересмотрит действующий ГОСТ 50577-93, принятый в 1993 году.

На публичное обсуждение проекта отведено два месяца. Итоговую версию документа в Росстандарте планируют подготовить к маю 2018 года, заявили в ведомстве газете «Коммерсантъ». Новые стандарты могут быть утверждены в октябре, а вступят в силу они, скорее всего, не раньше 2019 года.

О начале разработки стандарта сообщала в ноябре 2016 года газета «Коммерсантъ». По ее данным, рассматривается идея нового формата номеров для владельцев машин из Японии и США. Отверстия для крепления номеров на них в некоторых случаях не совпадают с отверстиями на самих номерах. Еще одна проблема, которую планировали решить, приняв новый стандарт, — маленький размер площадки для крепления номеров на зарубежных мотоциклах. Сообщалось также, что может быть введен новый стандарт номеров для старых автомобилей.

В июле 2017 года издание узнало о предложении МВД разрешить гражданам самим выбирать наборы цифр и букв на своих автомобильных номерах.

В среду, 6 сентября, интернет-издание «Газета.ру», ссылаясь на осведомленный источник, рассказало о возможных параметрах реформы автомобильных номеров. В материале утверждалось, что рассматривается идея убрать с номеров коды регионов, а число символов увеличить с шести до восьми (по четыре буквы и по четыре цифры). Также, указывалось в статье, в номера могут начать вшивать чипы, которые будут передавать сотрудникам ГИБДД информацию об автомобиле.

В МВД опровергли содержание материала и заявили, что изменение стандартов не обсуждается.

Депутат Госдумы, председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков в комментарии РБК выразил сомнение в необходимости чипирования номеров, но назвал позитивным предложение отменить коды регионов. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин также заявил, что привязка номеров к регионам страны «не сильно оправдана», а к идее чипирования у него есть вопросы. В частности, непонятно, за чей счет будет проводиться чипирование и как это будет происходить.​