В России кратно замедлился рост продаж презервативов

Продажи презервативов в первом полугодии 2017 года выросли на 2% в рублях, до 1,746 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства DSM Group, которое есть в распоряжении РБК. В предыдущие периоды рынок показывал рост в пределах от 9,5 до 32,2%, подчеркивают аналитики DSM.

При этом в штуках продажи выросли более значительно — на 4,5%, до 7,5 млн упаковок. Это «является большим успехом после провала 2016 года», подчеркивают аналитики DSM Group. За первые шесть месяцев 2016 года было приобретено на 16,1% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Рост продаж замедлился даже несмотря на снижение цены за упаковку. Во итогам первого полугодия она составила 231 руб. — это на 2,3% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

В первом полугодии 2017 года в аптеках продавались 384 наименования презервативов под 41 брендом и производимые 35 компаниями.