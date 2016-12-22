Москвичам предсказали северное сияние в ночь на 10 сентября

В Москве можно будет увидеть северное сияние в ночь с 9 на 10 сентября, сообщил агентству «Москва» руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, иносферы и распространения радиоволн имени Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш.

В среду, 6 сентября, произошла вспышка на Солнце из-за чего, вероятно, 9 сентября «будет большая магнитная буря». В связи с этим в столице возможно северное сияние, пояснил он. По его словам, вероятность того, что москвичи увидят сияние, составляет до 50%, однако точное время предсказать нельзя.

Это природное явление можно будет увидеть, если оно не совпадет с дневным временем, и ему не помешают облака, уточнил Гайдаш. В последний раз жители Москвы видели северное сияние в октябре 2003 года, напомнил он.

В Москве будет проблематично увидеть полярное сияние из-за засветки территории города (фонарей, потоков автомобилей и т.д.), сказал РБК старший научный сотрудник отдела космических лучей ИЗМИРАН Артем Абунин. По его мнению, самый удачный вариант — выезд на территорию, где «засветка минимальная». Если магнитные бури усилятся ближе к вечеру 9 сентября, то «ночью на 10 сентября есть большая вероятность полярного сияния», рассказал Абунин.

Маловероятно, что северное сияние будет видно в Москве, сказал РБК заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. По его словам, они видны ближе к северу, «на нашей широте вряд ли будет видно, особенно с учетом того, что буря уже случилась».

В связи с тем, что магнитные бури происходят из-за вспышки на Солнце, в этот период «немного возрастает количество обращений в скорую помощь сердечников», добавил он. Однако, по словам Вибе, на здоровье людей это не сильно скажется, магнитные колебания в пределах нормы.

Астрономы зафиксировали самую мощную за 12 лет вспышку на Солнце 6 сентября. Она произошла из-за слияния двух крупнейших групп солнечных пятен. Вспышке присвоили балл X9.3 (из десяти возможных). В последний раз вспышку аналогичной мощности зафиксировали в сентябре 2005 года, ей присвоили максимальный балл — X17.0. Тогда также произошло пять солнечных вспышек класса С (средний по мощности) и выше.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН) 8 сентября сообщила, что скорость облака плазмы, которое Солнце выбросила после вспышки, оказалась в полтора раза выше, чем прогнозировалось. Облако достигло орбиты Земли примерно на 12 часов раньше. Направление магнитного поля выброса «является неблагоприятным для нашей планеты», а поле направлено противоположно земному и в настоящий момент «сжигает» линии поля Земли, отмечали в ФИАН.