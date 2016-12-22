Из-за фальсификации отчетности банка «Крыловский» возбудили дело

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту фальсификации финансовых документов учета и отчетности в региональном банке «Крыловский» (статья 172.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета.

«Ревизией кассы были установлены расхождения данных бухгалтерского учета с фактическим остатком денежных средств и кассовыми документами в сумме, превышающей 6,1 млрд руб.», — отмечается в сообщении ведомства.

По версии следствия, в июле 2017 года руководство и сотрудники банка внесли в документы заведомо недостоверные сведения о сделках, обязательствах и финансовом положении организации. Позднее документация была представлена в Центральный банк, чтобы скрыть признаки банкротства, а также основания для отзыва лицензии и назначения временной администрации.

В настоящее время у банка «Крыловский» отозвана лицензия, в финансовой организации назначена временная администрация. Ведутся необходимые следственные действия.

Агентом для выплаты возмещения вкладчикам банка «Крыловский» стал Сбербанк. Агентство по страхованию вкладов оценило предстоящие выплаты в 2,56 млрд руб., сообщает «РБК Краснодарский край». Прием заявлений должен начаться 16 августа.



28 июля ЦБ запретил банку «Крыловский» принимать вклады.

