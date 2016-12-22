В ICQ появились созданные пользователями стикеры

В мессенджере ICQ появилась возможность для пользователей создавать собственные стикеры по аналогии с функцией, уже имеющейся в Telegram. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Mail.Ru Group, которая владеет ICQ.

Пользователь может создать собственный стикерпак для ICQ, поделиться им с друзьями. Для этого ему нужно будет добавить в список контактов специального бота и следовать его подсказкам. Загруженные стикеры автоматически оптимизируются по размеру для отображения на разных устройствах.

ICQ был создан в 1996 году и достиг своего пика спустя девять лет: в 2005 году в нем было зарегистрировано порядка 500 млн пользователей. Сейчас общая ежемесячная аудитория мессенджера, по данным Mail.Ru Group, в России составляет 6,7 млн, а в мире — 11 млн.

Для сравнения, основатель Telegram Павел Дуров в феврале 2016 года (последние данные) заявлял, что у этого мессенджера 100 млн активных пользователей.