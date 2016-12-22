НАФИ сообщило о снижении доверия россиян к банкам

Уровень доверия россиян к банкам с июля 2016 года снизился на 7%. Это следует из опроса, который провел аналитический центр Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) в июле текущего года.

Согласно проведенному опросу, 60% жителей России доверяют банкам, из них 14% заявили о полном доверии, а 46% сказали, что «скорее доверяют». Доверие снизилось на 7% по сравнению с прошлым годом. С апреля 2015 года до текущего момента момента наблюдался рост доверия граждан к банковской системе.

Снижение доверия, по данным НАФИ, произошло за счет доли сомневающихся. В июле 2016 года их было 52%.

Опрос также показал снижение доверия к страховым компаниям до 35% в июле 2017 года против 40% годом ранее.

Доверие россиян снижается и к негосударственным пенсионным фондам (НПФ) — в апреле этого года упало на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, понизившись до 15%.

Уровень доверия инвестиционным компаниям составляет 17%, а микрофинансовым организациям — 5%. Показатели, по данным аналитиков, практически не меняются (их динамика остается в рамках погрешности).

Накануне председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла агентству Bloomberg, что в целом ситуацию в банковской сфере регулятор оценивает как

стабильную. По ее словам, это видно по «многим показателям», в том числе по тому, как растет прибыль, восстанавливается и растет кредитование населения, а также по стабилизации просроченной задолженности. «Доверие вкладчиков

к банковской системе не вызывает у нас вопросов», — заключила она.

В конце июня ВЦИОМ сообщил об опросе, согласно которому, доверие россиян к банкам и кредитам, наоборот, выросло по сравнению с летом 2016 года. В июне прошлого года на банковский счет деньги были готовы положить 33% граждан, то в июне нынешнего года — 54%.

При этом 68% респондентов заявили, что предпочитают откладывать свои накопления и сокращать повседневные расходы, годом ранее аналогичной точки зрения придерживался 61% респондентов.