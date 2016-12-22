Терминал аэропорта во Флориде эвакуировали из-за стрельбы

В американском штате Флорида эвакуирован один из терминалов международного аэропорта округа Майами-Дейд из-за инцидента со стрельбой. Об этом сообщает Miami Herald.

По данным издания, стрельбу открыла полиция аэропорта по человеку, у которого, предположительно, был нож. Мужчину госпитализировали, причины инцидента устанавливаются.

Видеозапись с места происшествия опубликовал очевидец.

По данным газеты, место происшествия взято под охрану, там находятся офицеры полиции.

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