Госдеп заявил о желании прекратить с Москвой политику «око за око»

США не намерены продолжать политику «око за око» в отношениях с Россией. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт.
«Мы хотим улучшения отношений с Россией и не хотим продолжения этого дипломатического «око за око», — сказала Нойерт. Она добавила, что у Москвы и Вашингтона «есть множество сфер» для сотрудничества, вновь приведя в пример Сирию.
Ранее Генконсульство России в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке были закрыты 1 сентября по требованию властей США. В тот же день официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила Вашингтон в намерении провести обыск в зданиях представительств.
Как поясняла Хизер Науэрт, американская сторона таким образом стала соблюдать «принцип паритета, о котором упоминала российская сторона». В том же заявлении сообщалось, что Госдепартамент в свою очередь выполнил требование России от 28 июля и сократил свой дипперсонал в России.
Москва потребовала сократить его на 755 человек, после того, как в США в июне был принят закон, ужесточающий санкции против России, чему предшествовала высылка из США 35 российских дипломатов и закрытие доступа к двум посольским резиденциям.