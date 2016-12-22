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Семь автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Москве
Общество, 07 сен, 23:45
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Семь автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Москве

Семь автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе на юге Москвы. Об этом сообщают «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на информированные источники.

Инцидент произошел возле дома № 40 на Варшавском шоссе, перекрыто три полосы в сторону области.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД «РИА Новости», в результате столкновения не менее четырех машин пострадали два человека. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее на Варшавском шоссе произошло крупное ДТП с участием двух легковых автомобилей и двух фур. В результате инцидента один человек погиб, двое пострадали. После столкновения начался пожар, один из грузовых автомобилей полностью сгорел.

Фото: АГН «Москва»

Как сообщали очевидцы радиостанции «Говорит Москва», были слышны несколько взрывов. Движение на шоссе было временно приостановлено.

Теги: Москва , ДТП , Варшавское шоссе
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