Семь автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Москве

Семь автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе на юге Москвы. Об этом сообщают «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на информированные источники.

Инцидент произошел возле дома № 40 на Варшавском шоссе, перекрыто три полосы в сторону области.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД «РИА Новости», в результате столкновения не менее четырех машин пострадали два человека. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее на Варшавском шоссе произошло крупное ДТП с участием двух легковых автомобилей и двух фур. В результате инцидента один человек погиб, двое пострадали. После столкновения начался пожар, один из грузовых автомобилей полностью сгорел.

Как сообщали очевидцы радиостанции «Говорит Москва», были слышны несколько взрывов. Движение на шоссе было временно приостановлено.