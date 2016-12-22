Коалиция США опровергла эвакуацию командиров ИГ американскими вертолетами

Коалиция США по борьбе с ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России) назвала ложными сообщения СМИ о том, что в августе американские ВВС эвакуировали вертолетами более 20 полевых командиров ИГ из сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя коалиции.

Собеседник агентства добавил, что американская коалиция и их союзники ведут операцию против ИГ в Сирии и Ираке с 2014 года. По его словам, в Сирии эта коалиция действует без разрешения властей страны.

Ра​нее военно-дипломатический источник сообщил «РИА Новости», что самолет ВВС США эвакуировал на север Сирии более 20 полевых командиров и «приближенных к ним боевиков» ИГ из Дейр-эз-Зора. По данным собеседника агентства, 26 августа из района около населенного пункта Трейф ночью вывезли двух полевых командиров ИГ «европейского происхождения» с их семьями. 28 августа из района Альбу-Лейль на юго-востоке Дейр-эз-Зора вывезли еще 20 «полевых командиров и приближенных к ним боевиков ИГ». Эта эвакуация была не первой, подчеркнул источник агентства.

В апреле текущего года руководство ИГ перебазировалось в Дейр-эз-Зор из Ракки, которая долгое время считалась «столицей» террористической организации.

По словам представителей Пентагона, битва за Ракку «неизбежна», но «правительства» ИГ там больше нет. В марте командующий коалиции США генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что в операции по освобождению Ракки примут участие сирийские курдские боевики. В Пентагоне «идеальным вариантом» считают план, согласно которому ​курдские отряды окружат Ракку.

Сирийская армия 4 сентября отчиталась о продвижении на 8 км к Дейр-эз-Зору и освобождении от боевиков ИГ дороги ​Пальмира — Дейр-эз-Зор.