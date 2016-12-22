В Сети появилось видео эвакуации небоскреба в «Москва-Сити»

В интернете появилось видео эвакуации бизнес-центра «Город Столиц» в «Москва-Сити» из-за подозрительного предмета. Видео опубликовано в Instagram пользователем elenadagieva300881

Видео: elenadagieva300881 / Instagram

На видео видно, что около здания расположились пожарные машины и микроавтобус инженерно-саперного отдела полиции Москвы.

Как ранее сообщал РБК, эвакуация прошла по адресу: Пресненская набережная, 8, стр. 1, так как в кафе на первом этаже офисного здания был обнаружен подозрительный предмет — бесхозный чемодан. Объект обследовали кинологи. Всего из здания, по словам очевидца, были выведены около 3,5 тыс. человек.

В то же время, согласно информации агентства городских новостей «Москва», из здания были эвакуированы «более 300 человек».

В мае в «Москва-Сити» была эвакуирована башня «Федерация». У здания работало несколько пожарных машин. Позже в МЧС заявили, что эвакуация была проведена в рамках учений.