Глава Генштаба встретился с представителем НАТО в Баку

В Баку прошла встреча главы российского Генштаба Валерия Герасимова с ​начальником военного комитета НАТО Петром Павелом, передает ТАСС. Представители военных ведомств обсудили ситуацию в Европе и российские военные учения «Запад — 2017».

В разговоре с представителем НАТО Герасимов подчеркнул, что российские учения не носят агрессивный характер. «Глава российского Генштаба подробно проинформировал председателя военного комитета НАТО о предстоящем стратегическом учении «Запад — 2017», особо подчеркнув его плановый и оборонительный характер, а также ненаправленность против третьих стран», — сообщили в военном ведомстве. Также Герасимов и Павел обсудили военную безопасность в Европе и договорились о продолжении рабочих контактов.

Также во время рабочей поездки в Азербайджан Герасимов встретился с президентом Ильхамом Алиевым и со своим азербайджанским коллегой, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджанской Республики генерал-полковником Наджимаддином Садыковым, говорится в поступившем в распоряжение РБК сообщении Минобороны.

Возобновление контактов России и НАТО по военной линии после принятого в 2014 году решения о заморозке отношений произошло в начале этого года. Тогда Герасимов и Павел провели телефонный разговор. До этого, в феврале, Герасимов впервые за два года провел встречу с главой Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефом Данфордом. Местом встречи также был выбран Баку.

Военные учения «Запад — 2017» будут проведены совместно армиями России и Белоруссии с 14 по 20 сентября. Учения подобного рода проводятся Москвой и Минском на регулярной основе. До этого военные учения «Запад» проводились в 2009 году и 2013 году. В этом году в них примут участие до 13 тыс. военнослужащих.

Предстоящие военные учения на территории Белоруссии вызвали беспокойство в странах НАТО. В феврале президент Литвы Даля Грибаускайте связала учения с подготовкой к войне с Западом. В июле командующий американскими войсками генерал-лейтенант Бен Ходжес в Европе назвал их «троянским конем», отметив, что они вызывают опасения стран, входящих в Североатлантический альянс.

Кроме того, спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер в конце августа заявил, что военные учения «Запад — 2017» могут стать предлогом для российской агрессии. Официальный Киев, в свою очередь, предупредил, что на время учений будет усилена охрана западной границы Украины.