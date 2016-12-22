У автозаправки в центре Москвы попал в аварию бензовоз
Общество, 16:18
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У автозаправки в центре Москвы попал в аварию бензовоз
В центре Москвы произошло столкновение нескольких автомобилей и бензовоза, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД Москвы. Угроза возгорания отсутствует.
ДТП с участием бензовоза и двух автомобилей произошло возле автозаправки в четверг, 7 сентября, сообщили в ГИБДД. «Столкновение произошло по адресу: ул. Большая Почтовая, 55/59. Разлива топлива не произошло, вероятности возгорания нет. Обстоятельства ДТП выясняются», — добавили в пресс-службе.
В декабре 2016 года в США при ДТП взорвался бензовоз. В результате инцидента пострадали 55 автомобилей, двигавшихся в этот момент по трассе, два человека погибли.