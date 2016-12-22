Додон пообещал наказать военных Молдавии за участие в учениях на Украине

Молдавские военные, ответственные за отправку солдат Национальной армии страны на учения на Украину, могут быть понижены в званиях. Распоряжение президента страны Игоря Додона опубликовал на своей странице в Facebook его пресс-секретарь ​Ион Чебан.

Согласно тексту президентского декрета, подобное передвижение войск Молдавии «противоречит Конституции страны» и другим законам. Президент Игорь Додон приказал отследить перемещения боевых подразделений. В случае, если будет отмечено их отсутствие в Молдавии, глава государства пригрозил применить соответствующие решения в отношении ответственных лиц, «включая понижение в должности и воинских званиях».

Военные Молдавии 7 сентября прибыли на учения НАТО Rapid Trident-2017. Президент Молдавии Игорь Додон 5 сентября запретил военным страны участие в них, однако, как отмечено в сообщении пресс-секретаря президента, ночью было опубликовано постановление правительства об участии армии страны в данных маневрах. Глава государства намерен обратиться в Конституционный суд Молдавии, а также считает, что на данный момент его решение о запрете участия в учениях действительно.

О том, что НАТО проведет на Украине учения Rapid Trident — 2017, стало известно еще в январе. Они начнутся на одном из полигонов в Львовской области. В них примут участие 2,5 тыс. военных из 14 стран. Всего в рамках программы альянса «Партнерство ради мира» Украину посетят до декабря 3 тыс. военных США и НАТО с вооружением и военной техникой.