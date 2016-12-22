В Tele2 допустили связь вспышек на Солнце с проблемами со связью

Представитель «Т2 РТК Холдинга» (Tele2) сообщил РБК, что у компании были проблемы с магистральными каналами в Нижнем Новгороде, Кемерово, Ижевске, Томске и Сыктывкаре. «Клиенты были переведены на резервные каналы, к настоящему времени сервис восстановлен», — сказал он. Источник, близкий к компании, рассказал РБК, что это могло быть связано со вспышками на Солнце, однако официальный представитель компании отказался это комментировать.

«Вспышки на Солнце не повлияли на качество работы сетей. Сети работают в штатном режиме во всех регионах России», — сообщил РБК представитель компании МТС.

Представитель «МегаФона» также заявил, что вспышки на Солнце не повлияли на работу сервисов компании, «все работает в нормальном режиме».

В свою очередь, представитель «ВымпелКома» (оказывает услуги под брендом «Билайн») также рассказал, что компания не зафиксировала сбоев в работе сети.

В Центре космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) заявили РБК, что мощность вспышки близка к максимально возможной. Отмечается, что это была самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце. По данным института, вспышка привела к ухудшению связи на территории Европы и Америки.

«Мы оцениваем мощность вспышки как близкую к максимальной — X9.3. Она несет угрозу отказов космической техники и систем связи. Вспышка уже дала ухудшение качества связи в Европе и Америке», — сказал сотрудник института Сергей Гайдаш.

Вспышка также была замечена Обсерваторией солнечной динамики — космической обсерватории NASA, которая занимается изучением звезды. Специалисты обсерватории также присвоили вспышке мощность X9.3

Ведущий научный сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров сообщил РБК, что россиянам не рекомендуется в ближайшие несколько дней ездить на автомобилях и летать на самолетах. Он отметил, что после вспышки такой мощности на Земле «в разы» увеличивается число ДТП и смертность от аварий. Также могут выходить из строя электронные устройства и возможно отключение электричества в домах.