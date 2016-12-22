В РЖД назвали сроки запуска грузового движения в обход Украины

Грузовое движение в обход Украины будет запущено на новом железнодорожном участке в октябре 2017 года. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил президент РЖД Олег Белозеров на Восточном экономическом форуме.

«[Участок] заработает в течение ближайших полутора месяцев — это точно. И пойдут там, прежде всего, грузовые поезда, не пассажирские, потому что грузовые идут вне расписания», — рассказал Белозеров. По его словам, пассажирские составы запустят по новому участку, после того как РЖД составят расписание. Белозеров добавил, что этапы переключения движения на новую линию будут определены «через неделю-две».

В начале августа в РЖД сообщили о том, что начали тестировать железную дорогу Журавка — Миллерово, построенную в обход Украины.

Поезд проехал по участку протяженностью 122 км от станции Журавка до станции Боченково. В РЖД также сообщили, что остальные линии находятся «в завершающей стадии» и готовятся к запуску. Тогда же стало известно, что новую линию начнут эксплуатировать в конце осени 2017 года.

Длина новой железной дороги составляет 137 км, она проходит через Воронежскую и Ростовскую области на расстоянии от 5 до 25 км от границы с Украиной. РЖД построили на участке семь новых станций — Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково. В ходе строительства были возведены более 100 объектов инфраструктуры, включая железнодорожные мосты, переходы, виадуки. До строительства новой железной дороги поезда, ехавшие из Центрального федерального округа в Ростовскую область, дважды пересекали границу с Украиной в районе Луганской области.