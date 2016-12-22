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Водитель Улюкаева описал момент задержания министра сотрудниками ФСБ
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Водитель Улюкаева описал момент задержания министра сотрудниками ФСБ
Дело Улюкаева, 11:57
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Водитель Улюкаева описал момент задержания министра сотрудниками ФСБ
В Замоскворецком суде Москвы допросили Илью Макарова, водителя экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Водитель рассказал о следственных мероприятиях в отношении бывшего начальника в момент задержания ФСБ
Алексей Улюкаев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Бывший водитель экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева Илья Макаров в ходе допроса в Замоскворецком суде Москвы рассказал о задержании министра сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

По словам Макарова, 14 ноября прошлого года около 16–17 часов дня секретарь Улюкаева Ирина позвонила водителю по служебному телефону и сообщила, что министра нужно будет отвезти в офис «Роснефти». Когда Макаров приехал на место, то остался на улице «отдышаться после поездки». Он отметил, что глава «Роснефти» Игорь Сечин лично вышел встречать Улюкаева.

«Сечин поприветствовал меня и сказал, что мне лучше бы сесть в машину», — сказал Макаров. Водитель провел в BMW министра около 10–15 минут. Затем он услышал, как открывается багажник автомобиля.

«Я вышел посмотреть, кто это сделал. Увидел, что Улюкаев грузит в багажник портфель. Я помог ему поставить портфель поглубже в багажник, закрыл его, обернулся, никого не увидел, сел в машину, закурил», — рассказал Макаров.

После этого Улюкаев вернулся в здание «Роснефти» и через некоторое время снова вышел в сопровождении Сечина. «В руках у него была корзиночка. Подарочная упаковка», — сказал Макаров. По его словам, это был подарочный набор с вином и колбасой. Он взял корзинку у Улюкаева и поставил в багажник.

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Когда они собирались выезжать, охранник сказал водителю, что ворота сломались, и попросил подождать. «К нам подошли, видимо, сотрудники ФСБ, попросили выйти. Алексея Валентиновича попросили подойти к багажнику. Дальше пошли следственные действия», — вспоминает Макаров.

По его словам, при задержании сотрудники правоохранительных органов представились, однако Макаров не помнит ни их имен, ни лиц из-за того, что «нервное напряжение сказалось». Он отметил, что сотрудники ФСБ снимали происходящее на видеокамеру. Они также попросили Улюкаева выложить из карманов все содержимое, в том числе ключ от машины с брелком, которым воспользовались сотрудники ФСБ.

В настоящий момент Макаров работает водителем в Минэкономразвития. По его словам, он работал на Улюкаева с 2 июля 2013 года по 14 ноября 2016 года.

Перед началом третьего дня допроса свидетелей по делу Улюкаева экс-министр в ответ на вопрос журналистов о своем завтраке вольно процитировал «Энеиду» Вергилия. «А что вы ели сегодня на завтрак? Не колбаски?» — поинтересовались журналисты. «Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев», — ответил Улюкаев.

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На вопрос о том, почему он так сильно похудел, экс-министр также ответил цитатой из стихотворения Сергея Михалкова «Прививка». «У меня стальные нервы или вовсе нервов нет», — отметил Улюкаев.

Улюкаева судят по обвинению в вымогательстве взятки у Сечина на сумму ​$2 млн. По версии следствия, деньги бывший министр требовал за положительное заключение Минэкономразвития, благодаря которому «Роснефть» смогла выкупить пакет акций подконтрольной государству «Башнефти». Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года после получения взятки. С ноября 2016 года по настоящее время экс-министр находился под домашним арестом.
Авторы: Маргарита Алехина, Алина Фадеева, Григорий Дубов.
Теги: Игорь Сечин , ФСБ , «Роснефть» , Алексей Улюкаев
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