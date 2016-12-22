Водитель Улюкаева рассказал о содержимом корзинки от Сечина

В ходе заседания Замоскворецкого суда Илья Макаров, водитель бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого во взятке, рассказал о содержимом корзины, которую его начальнику передал глава компании «Роснефть» Игорь Сечин. ​Об этом сообщает корреспондент РБК.

По словам Макарова, в корзине находился «подарочный набор: вино, колбаса». Водитель отметил, что в ночь задержания Улюкаев вышел из офиса компании «Роснефть» с портфелем, а позднее вернулся и вышел в сопровождении Сечина с корзиной в подарочной упаковке, которую он убрал в багажник.

Согласно расшифровке разговора Улюкаева и Сечина, которая была представлена на заседании суда 5 сентября, глава «Роснефти» передал обвиняемому «корзинку с колбасками».

Ранее газета «Ведомости» опубликовала фотографию корзины с колбасой, которую увлекающийся охотой Сечин дарит своим друзьям и деловым партнерам. На снимке виден фирменный ярлык «От Иваныча». Как заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, «корзинка» не имеет отношения к делу Улюкаева.

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. Он обвиняется в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» в $2 млн за положительное заключение Минэкономразвития, с помощью которого нефтяная компания могла выкупить у государства пакет акций «Башнефти».