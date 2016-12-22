В Сирии заявили об авиаударе со стороны Израиля

Авиация Израиля нанесла удар по позиции сирийских военных в префектуре Хама, погибли двое человек, сообщили в Генштабе армии Сирии. По данным Дамаска, удар был нанесен близ города Масьяфа, он расположен к северу от Хомса и от сирийско-ливанской границы, говорится в сообщении на сайте Минобороны Сирии.
Сирийские военные предупредили, что «такой агрессивный поступок может иметь опасные последствия для безопасности и стабильности региона». Дамаск обвинил Иерусалим в «прямой поддержке ИГ (террористическая организация, запрещенная в России. — РБК) и других террористических группировок».
Представитель Армии обороны Израиля отказался комментировать сообщения об ударе по Сирии, передает агентство Reuters. В вооруженных силах страны пояснили, что не комментируют вопросы, связанные с текущими операциями.
Также агентство со ссылкой на базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга по правам человека сообщает, что израильские удары были нанесены по научно-исследовательскому центру. Он находится под санкциями США как организация, связанная с сирийским химическим оружием.
Независимая комиссия при ООН 6 сентября заявила, что Дамаск в период с марта 2013 года по март 2017 года неоднократно применял химическое оружие.
Министерство обороны России в конце августа отчиталось об уничтожении последних объектов в Сирии, где производилось либо хранилось химическое оружие.