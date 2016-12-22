Путин и глава Южной Кореи договорились создать «форум сотрудничества»

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин заявил о том, что в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным они договорились создать «межрегиональный форум сотрудничества». Об этом южнокорейский лидер рассказал в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы с президентом Путиным договорились создать форум по межрегиональному сотрудничеству», — сказал он, пояснив, что «данный форум станет хорошей площадкой для практического сотрудничества и активизации человеческих контактов не только между местными органами власти, но и между представителями малого и среднего бизнеса».

Сеул, как добавил Мун Чже Ин, «прежде всего» заинтересован «в ускоренном продвижении переговоров» и «заключении соглашений о свободной торговле между Кореей и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)». Это, как уточнил президент, необходимо «для создания институциональной базы по прочному северному сотрудничеству». «Вместе с тем Корея заинтересована в укреплении сотрудничества, многосторонних форматах, в том числе в рамках расширенной Туманганской инициативы», — резюмировал глава Южной Кореи, заметив также, что «во время своей работы в качестве президента» он хочет «сделать российско-корейские отношения более близкими и более тесными».

«Для достижении этой цели я буду активно участвовать в освоении Дальнего Востока», — пояснил Мун Чже Ин, подчеркнув, что он собирается «сделать акцент на сотрудничестве с Россией также для продвижения проектов, которые испытывают трудности из-за неблагоприятной обстановки в межкорейских отношениях».

Сеул, как добавил южнокорейский президент, является «самым оптимальным партнером России» для освоения Дальнего Востока.

Ранее, 6 сентября, после переговоров с Мун Чжэ Ином Владимир Путин заявил о том, что в ходе этой встречи Москва подтвердила Суелу то, что она не признает ядерный статус КНДР. Ракетные испытания Пхеньяна, как также заметил российский президент, нарушают резолюции Совбеза ООН и создают угрозу безопасности в Северо-Восточной Азии.

Однако, несмотря на это, по словам Путина, Россия готова обсуждать как с Южной Кореей, так и с КНДР поставки трубного газа. В подобном сотрудничестве, как отметил Путин, заинтересованы обе этих страны.​