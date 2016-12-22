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Греф заявил о самоочищении банковской системы России
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Греф заявил о самоочищении банковской системы России
Финансы, 08:38
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Греф заявил о самоочищении банковской системы России

Банковская система России очищается от ненадежных кредитных организаций самостоятельно, уверен глава Сбербанка Герман Греф.

«Ее никто не чистит, она сама чистится. Лицензии отзываются тогда, когда банки уже падают», — заявил Греф на полях проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума, отвечая на вопрос корреспондента РБК, нужно ли продолжать чистить банковскую систему.

Греф также выразил уверенность в том, что руководство ЦБ прекрасно понимает связанные с отзывом лицензий риски.

«Лучше, чем Центральный банк, не понимает никто. Но как можно поддерживать банк, у которого не только недостаточность капитала, а отрицательный капитал? Быстрее чистить банки не надо и медленнее тоже», — сказал Греф.

Теги: Герман Греф , отзыв лицензий
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