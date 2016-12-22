Путин заявил о 10-летней льготе по уплате страхвзносов для резидентов ТОР

Президент Владимир Путин заявил, что резиденты территорий опережающего развития (ТОР) или Свободного порта Владивосток получат 10-летнюю льготу по уплате страховых взносов в период до 2025 года. Об этом он сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Прежде эту льготу можно было получить не позднее трех лет с момента создания ТОР», — напомнил глава государства. Он отметил, что если резидент зарегистрировался в ТОР в 2024 году, то льгота также будет действовать десять лет.

По его словам, для крупных инвестиционных проектов — свыше 100 млрд руб. — продлят льготу по налогу на прибыль с 10 до 19 лет. «Исходим из того, что это проекты длительного цикла, и те, кто вкладывает соответствующие ресурсы, должны понимать, как будет строиться экономика этих проектов», — пояснил Путин.

В августе премьер-министр Дмитрий Медведев подписал решение о создании новой ТОР «Южные Курилы». По его словам, в рамках территорий опережающего развития на Курильских островах будут развивать рыболовство, инфраструктуру и строительство. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко на встрече с главой правительства отмечал, что после создания ТОР на Курильских островах будут созданы новые рабочие места.



В июле полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьер Юрий Трутнев сообщал о скором внесении в правительство документов о создании на Курильских островах новой ТОР. Он уточнял, что проект уже привлек инвестора — российскую компанию, которая предложила вложить 500 млн руб. в рыбопереработку.