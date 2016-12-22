Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым

Информация о том, что Крымский мост разваливается и не будет достроен, не соответствует действительности, заявил Аркадий Ротенберг. Чтобы убедиться в этом, бизнесмен предложил самостоятельно «съездить и посмотреть» на стройку

Бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал сообщения о том, что мост через Керченский пролив разваливается, не соответствующими действительности. Об этом в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) он сообщил корреспонденту РБК.

«Вы верите в это?» — отреагировал он на вопрос о том, что «с Керченским мостом есть проблема». «На заборе тоже пишут, только это не соответствует действительности», — отметил Ротенберг, предложив «съездить и посмотреть» на строительство моста самостоятельно. «А после этого поговорим», — резюмировал бизнесмен.​

Отвечая на вопрос, сможет ли подконтрольная ему компания построить мост из Сахалина до японского Хоккайдо, о чем ранее говорил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, Ротенберг, в свою очередь, отметил, что «пока не считал, окупится ли проект».

Также бизнесмен пояснил, что в настоящее время «РусГазДобыча» и «Газпром» «пока никак» не работают для разработки месторождений Тамбейской группы. «Мы еще только все создаем», — уточнил Ротенберг. Будут ли компании привлекать в этот проект «Новатэк» в качестве партнера, бизнесмен заметил, что по этому поводу «пока ничего не может сказать».​

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