Захарова заявила о «людях в штатском» на дипломатических объектах в США

«Люди в штатском» продолжают находиться в российских дипломатических зданиях, которые ранее были изъяты в США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

​«По периметру прилегающей территории дежурят вооруженные полицейские», — сообщила она.

Захарова подчеркнула, что российские здания «были не опечатаны, а захвачены». «Внутри служебных помещений генконсульства в Сан-Франциско американцы ведут непонятные работы, что-то пилят и строгают» и наносят «серьезный ущерб историческому интерьеру», добавила она. По ее словам, агенты американских спецслужб «разгуливают по крыше» и «ведут себя как оккупанты».

Ранее российский МИД опубликовал видео действий сотрудников правоохранительных органов США в генеральном консульстве России в Сан-Франциско. Видеозапись низкого качества снята в помещении, по нему невозможно установить, что за люди запечатлены на ней и чем именно они заняты.

О том, что американские власти проводят на территории генконсульства в Сан-Франциско «неизвестные работы», МИД сообщил 6 сентября. В ведомстве отмечали, что российским дипломатам неизвестно, кто именно находится на территории, однако эти люди «​хозяйничают без разрешения» и «уродуют дорогой паркет».

Генконсульство России в Сан-Франциско было закрыто 1 сентября. Такое решение Вашингтон принял в ответ на сокращение числа сотрудников дипмиссии США в России и лишение американских дипломатов доступа к даче в московском Серебряном Бору.



Президент Владимир Путин 5 сентября заявил, что Москва вправе сократить численность дипмиссии США еще на 155 человек, однако пока Россия на этот шаг идти не будет.