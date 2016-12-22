Астрономы зарегистрировали самую мощную за 12 лет вспышку на Солнце

Вспышке присвоен максимальный из 10 возможных балл — X9.3. Она может нарушить радиосвязь на Земле и вызвать полярное сияние на средних широтах и в Москве, предупредили астрономы

Фото: Антон Сергиенко / РБК

На Солнце произошла самая мощная за последние 12 лет вспышка. Она возникла 6 сентября в 15:02 мск в результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН).

Вспышку также зарегистрировали в Обсерватории солнечной динамики (SDO) — космической обсерватории НАСА, которая изучает Солнце. Ей присвоили балл X9.3 (из 10 возможных).

По данным ученых, последняя вспышка аналогичной мощности была зафиксирована 7 сентября 2005 года в 20:17 мск. Ей также присвоили максимальный балл — X17.0. В тот день произошло пять солнечных вспышек класса С (средний по мощности) и выше.

В сообщении говорится, что уровень вспышечной активности на Солнце сейчас превышает 10 баллов, что соответствует максимально возможному черному уровню.

За вспышкой наблюдали только зарубежные космические обсерватории. Единственный российский солнечный проект с запуском в нынешней федеральной космической программе России (обсерватория ОКР «Арка») назначен только на 2024 год.

Зафиксированная сегодня «рекордная вспышка» может нарушить радиосвязь на Земле и вызвать полярное сияние на широтах Москвы. Об этом заявил ТАСС главный научный сотрудник ФИАН Сергей Богачев. Он отметил, не любая солнечная вспышка влияет на Землю, но эта была «очень крупная, произошла почти по центру, она не может быть без последствий».

По словам Богачева, информация о событии пока очень ограничена, но к утру 7 сентября ученые получат более детальную информацию от специалистов.

Последствия сегодняшней вспышки будут растянуты по времени. Излучение от Солнца доходит до Земля за восемь минут, из-за этого уровень рентгеновского излучения на орбите нашей планеты уже повышен, рассказал он. В результате может появится полярное сияние, которое «может дойти до средних широт, не исключено, что даже до Москвы», подчеркнул ученый. Через пару дней, когда до Земли дойдут облака выброшенной Солнцем плазмы, начнется магнитная буря, при которой может нарушиться радиосвязь.

По словам эксперта ФИАН, за рекордной вспышкой могут произойти другие, более сильные, ведь запас энергии на активной области на Солнце, на которой произошла вспышка, еще не закончился.