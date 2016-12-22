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Анализ ДНК доказал отсутствие «родства» Сальвадора Дали с его «дочерью»
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Анализ ДНК доказал отсутствие «родства» Сальвадора Дали с его «дочерью»
Общество, 18:43
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Анализ ДНК доказал отсутствие «родства» Сальвадора Дали с его «дочерью»

Сравнив ДНК скончавшегосяв 1989 году художника и Пилар Абель, эксперты установили, что они не были родственниками, сообщает испанская газета La Vanguardia. Тесты ДНК были проведены по решению мадридского суда, постановившего эксгумировать останки покойного для того, чтобы установить обоснованность претензий Абель на родство с Дали.

По словам женщины, ее мать вступила в связь с Дали в 1955 году, когда работала служанкой в его доме в городе Кадакес. Последствием этих отношений якобы и стало в 1956 году рождение Пилар.

Однако, по данным La Vanguardia, тесты, проведенные в лабораториях Барселоны и Мадрида, дали отрицательный результат, о чем уже извещен суд.

Результаты ДНК-тестов должны стать решающим аргументом в судебном разбирательстве, завершить которое планируется заседанием 18 сентября 2017 года.

Теги: Сальвадор Дали
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