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Минприроды заявило об отсутствии претензий к ушедшему главе Росгидромета
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Минприроды заявило об отсутствии претензий к ушедшему главе Росгидромета
Общество, 18:46
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Минприроды заявило об отсутствии претензий к ушедшему главе Росгидромета

Министерство природных ресурсов и экологии России (Минприроды) не имело претензий к работе покинувшего пост главы Росгидрометцентра Александра Фролова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства.

Собеседник агентства подтвердил, что чиновник ушел со своего поста в связи с достижением пенсионного возраста.

В среду, 6 сентября, премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил Фролова в отставку. Официальной причиной указывался его пенсионный возраст — недавно ему исполнилось 65 лет.

Это произошло спустя несколько дней после того, как Генпрокуратура России обвинила Минприроды в неточных прогнозах стихийных бедствий. Также министерству указали на ненадлежащую работу системы наблюдения за состоянием окружающей среды. Минприроды заступилось за подконтрольное ему ведомство.

На посту руководителя Росгидрометцентра Фролова сменил Максим Яковенко, который до этого работал его заместителем.

В начале июля 2017 года промокший под дождем лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил разогнать не предупредивший вовремя о предстоящем ливне Мосгидромет.

Теги: Минприроды , Александр Фролов , Росгидрометцентр
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