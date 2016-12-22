Леонтьев прокомментировал сообщения о «корзинках с колбасой» от Сечина

Сообщения о «корзинках с колбасой», которые являются традиционным подарком главы компании «Роснефть», не имеют отношения к делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

«Никакого отношения к содержанию рассматриваемого дела корзинки не имеют, как и многие другие пункты, зачитанные обвинителем в процессе, что довольно странно и, насколько я знаю, беспрецедентно», — сказал он.

Ранее 6 сентября газета «Ведомости» опубликовала фото «корзинки с колбасой», на которой виден фирменный ярлык «От Иваныча». Издание отмечало, что корзинка является традиционным подарком Игоря Сечина его деловым партнерам и друзьям. Два человека, в том числе высокопоставленный чиновник, рассказали газете, что получили от главы «Роснефти» такой подарок.

Информацию о том, что Сечин дарит колбасу «от Иваныча» друзьям и партнерам, также подтвердил знакомый с ним источник РБК. Кроме того, в корзинке есть вино отечественного производства. ​

О «корзинке с колбасой» упоминалось в записи прослушки разговоров Игоря Сечина с Алексеем Улюкаевым во время их встречи в офисе «Роснефти» в ноябре 2016 года, за которой последовал арест министра по обвинению в получении взятки. Эта запись была обнародована 5 сентября. «Корзиночку забирай», — сказал Сечин, обращаясь к экс-министру экономического развития за несколько минут до его задержания.

О том, что Игорь Сечин часто угощает своих друзей и партнеров колбасой, сделанной из мяса животных, которых он убивает на охоте — лосей, кабанов, оленей, — сообщал журнал Forbes в 2015 году. Источники журнала тогда отмечали, что полтора десятка видов колбасных изделий производят в столовой одного из офисов «Роснефти» в Москве, а рецептуру разрабатывает немецкий шеф-повар.



В самой компании тогда заявляли, что «стороннее» мясо в столовых «Роснефти» не используется, а хобби Сечина «не имеют отношения к организации питания сотрудников компании».