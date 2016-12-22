Неизвестные напали на Навального со связкой сарделек в Домодедово

Трое неизвестных мужчин напали на политика Алексея Навального со связкой сарделек в столичном аэропорту Домодедово. Об этом Навальный сообщил в своем блоге.

По его словам, он прилетел из Страсбурга, где принимал участие в брифинге перед заседанием Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), на котором рассматривалось дело о неисполнении Россией решений Европейского суда.

На выходе из зоны досмотра аэропорта к Навальному подошла девушка и попросила сфотографироваться. Политик согласился и остановился, чтобы сделать снимок. В этот момент на политика напали сзади трое мужчин и повесили ему на плечи связку сарделек. После этого они скрылись с места происшествия.

«Рядом стоят менты, улыбаются. На полу валяются сардельки. Я пошел на парковку и поехал в офис — работать», — подытожил Навальный.

Портал Life опубликовал видеозапись, на которой видно, как неизвестные со спины набрасывают связку сарделек Навальному на плечи.

В конце апреля 2017 года неизвестные напали на Навального и плеснули ему в лицо зеленкой. В результате нападения политик получил ожог роговицы правого глаза и перенес операцию в одной из клиник в Барселоне. В мае полиция возбудила уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). В июле полиция приостановила расследование дела.