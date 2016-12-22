Удальцова вызвали на допрос свидетелем по «болотному делу»

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил о вызове на допрос в Следственный комитет России в качестве свидетеля. Об этом Удальцов рассказал на своей странице в Twitter.

Согласно повестке, Удальцов должен явиться в СК 8 сентября к генерал-майору юстиции Рустаму Габдулину, который вел «болотное дело». В повестке указан номер дела — 201/459415–12. Это номер основного дела, возбужденного после событий на Болотной площади.

«Допрос, исходя из номера уголовного дела, будет касаться событий 2012 года. Видимо, за пять лет следствие что-то подзабыло», — написал Удальцов.

Накануне о том, что Удальцова вызвали на допрос, РБК сообщала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. При этом Петренко не уточнила, по какому делу его планируют допросить.

Удальцов вышел на свободу 8 августа. Он провел в колонии 4,5 года за организацию беспорядков на Болотной площади.