Грызлов сообщил детали ввода миротворцев в Донбасс

Представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что миротворцы смогут войти в Донбасс, после того как Украина внесет поправки в закон о его особом статусе. Об этом он заявил накануне заседания контактной группы, сообщает корреспондент РБК.

«Развертывание контингента ООН на линии соприкосновения в Донбассе станет реальным только после того, как Украина внесет в закон об особом статусе Донбасса принципиально важные поправки. Эти поправки должны быть согласованы в контактной группе», — рассказал Грызлов.

Речь идет о введении особого статуса для Донбасса на постоянной основе по формуле Франка-Вальтера Штайнмайера (президента ФРГ). Грызлов отметил, что Украина должна будет обеспечить разведение сил и средств на всей линии соприкосновения.

Накануне, 5 сентября, Россия передала в ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя. Проект был направлен председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Президент Владимир Путин 5 сентября заявил о поддержке идеи о введении миротворцев ООН в Донбасс. Российский лидер поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову внести соответствующую резолюцию в ООН. По словам президента, миротворцев разместят на линии разграничения «и ни на каких других территориях».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что вопрос о размещении миротворческого контингента ООН в Донбассе «давно» стоит в повестке дня Кремля. «Путин никогда не возражал против направления миротворцев, но подчеркивал, что это возможно только после разведения сторон и при согласии всех сторон конфликта», — отметил Песков.

Он добавил, что президент поддерживает размещение миротворцев ООН только на линии соприкосновения из-за минских соглашений, в которых «вопрос контроля границы четко прописан».

В ответ МИД Украины обвинил российского президента в «очередной попытке исказить саму идею и цели» размещения миротворцев. В МИДе заявили, что Путин пытается «представить агрессию внутриукраинским конфликтом», в то время как Украина выступает за отсутствие россиян и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) в рядах миротворцев.

Позднее полпред ЛНР Владислав Дейнего сообщил РБК, что Украина «пытается поливать грязью» предложение Путина по размещению миротворческого контингента ООН в Донбассе.

«Предложение прибегнуть к помощи миротворцев исходило в свое время от президента Порошенко на том этапе, когда ставился вопрос полной интервенции миротворцами нашей территории, извините, нас это категорически не устраивало. А как механизм обеспечения деятельности ОБСЕ, возможно, рассматриваться будет такой вариант», — заявлял Дейнего.