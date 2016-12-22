Путин исключил признание ядерного статуса Северной Кореи

Президент Владимир Путин заявил, что Москва не признает ядерный статус КНДР. Об этом российский лидер сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, передает «Интерфакс».

«Подтвердил господину Мун Чже Ину нашу принципиальную позицию: мы не признаем ядерный статус Северной Кореи», — сказал Путин. Он добавил, что ракетные испытания Северной Кореи нарушают резолюции Совбеза ООН, а также создают угрозу безопасности в Северо-Восточной Азии.

При этом президент в очередной раз призвал решать северокорейский конфликт, избегая санкций и давления на Пхеньян. «Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол», — добавил Путин. Он также напомнил, что «конкретные соображения» по поводу того, как поэтапно урегулировать напряженность в отношениях с КНДР, изложены в «дорожной карте», разработанной Россией совместно с Пекином.

Власти Северной Кореи 3 сентября сообщили об успешном проведении испытания водородной бомбы. Согласно официальному сообщению Пхеньяна, у КНДР также есть баллистические ракеты, способные обеспечить доставку заряда. Ранее сейсмические станции в соседних с Северной Кореей странах зафиксировали землетрясения магнитудой от 5,6 до 6,4 балла с эпицентром в районе северокорейского полигона Пхунгери.