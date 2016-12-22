Устроивший стрельбу в подмосковной школе ученик задержан

Девятиклассник Михаил П., устроивший 5 сентября стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке, задержан по ст. 91 УПК РФ. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Московской области.

Другой источник, знакомый с материалами расследования, рассказал, что дело находится в главном следственном управлении СК России. «Его привезут в суд для избрания меры пресечения», — отметил собеседник.

Стрельба в ивантеевской школе №1 произошла 5 сентября. 15-летний Михаил П. пришел на занятия с опозданием в берцах и длинном плаще. Как сообщили РБК источники в полиции, за появление на занятии в таком виде учитель Людмила Калмыкова сделала девятикласснику замечание. Затем учитель вывела Михаила П. в коридор, между ними началась ссора. Молодой человек стал выкрикивать угрозы, затем другие ученики услышали хлопки.

Как сообщали РБК в МВД, ученик открыл стрельбу, а после разбросал дымовые шашки. В результате в здании начался пожар, его удалось потушить до приезда спасателей. Несколько учеников стали прыгать из окон, опасаясь за свою жизнь. Трое из них получили травмы различной степени тяжести.

По факту инцидента прокуратура начала проверку, СК возбудил дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В полиции сообщали, что подросток был доставлен в отдел полиции, где его допрашивали в присутствии родителей.