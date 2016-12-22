Глава Минздрава рассказала о применении блокчейна в российской медицине

Технология блокчейна может быть применена для хранения электронных карт пациентов в российских медучреждениях. Об этом, как передает ТАСС, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Скворцова подчеркнула, что система хранения медицинских карт будет в максимальнйо степени деперсонализирована, что позволит сохранить врачебную тайну. «Система будет устроена по принципу блокчейн. Она будет деперсонализирована, что позволит эти данные сохранить в полной безопасности. Ключ будет индивидуализированный», — рассказала она.

При этом, по словам Скворцовой, пациенты смогут сами определять, какую часть информации из своих медицинских карт они хотят раскрыть. «Это будет сопрягаться с выбором медицинской организации и лечащего врача», — пояснила министр.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов 23 августа заявил, что технология блокчейна может быть применена в России для оказания госуслуг. При этом, отметил Шувалов, введение этой технологии позволит «обеспечить очень профессиональную, прозрачную и быструю госуслугу».

Блокчейн, или технология распределенных реестров (от англ. blockchain — цепочка блоков), позволяет создать децентрализованную систему отношений, в которой каждая следующая транзакция зависит от предыдущей. Таким образом, данные о транзакции невозможно изменить или удалить.